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Сайт Офиса президента "лег" намертво

11 марта, 16:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сайт ошибку не выдавал, однако и не подгружался совсем

В четверг, 11 февраля, после обеда сайт Офиса президента Владимира Зеленского перестал работать.

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При запросе на загрузку браузер пыталтся загрузить адрес сайта Офиса президента, но в течение длительного времени ничего не происходило. Ошибку не выдавало, однако сайт не подгружался совсем. Не происходило и соединения.

Спустя какое-то время сайт все-таки заработал.

Напомним, это не первая проблема странички главы украинского государства. В начале 2021 года сайт Офиса президента снова подвергся атакам хакеров. Только с 6 по 12 января зафиксировано десятки DDoS-атак.

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А в конце декабря-2020 на сайты Офиса президента и Госспецсвязи было совершено 16 DDoS-атак. Всего за неделю в Украине система киберзащиты зафиксировала 468 360 подозрительных событий на государственных информационных ресурсах и объектах критической инфраструктуры.

Отметим, что сайты государственных ведомств далеко не впервые атакуются хакерами. Как сообщали новости "Сегодня", в декабре 2019 года в СНБО заявляли об атаке хакеров на сайт Зеленского.

А в СБУ рассказывали, что кибератаки на Украину происходят каждый день, более 70% из которых – со стороны РФ.

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ddos-атака кибератака сайт президента президент Украины

Источник: Сегодня

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