Сайты президента Украины, НАБУ и СБУ "упали". Что происходит

Сразу несколько сайтов госстуктур перестали работать. Коллаж "Сегодня"
Вечером 6 июля в Украине перестали работать сайты Офиса президента и правоохранительных структур.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Какие сайты "упали":
- Офиса президента;
- Службы безопасности Украины;
- Службы внешней разведки;
- Национального антикоррупционного бюро;
- Государственной службы специальной связи и защиты;
- Государственного бюро расследований.
При переходе на все страницы выбивает ошибку.
В киберполиции сайту "Сегодня" сказали, что это не хакерская атака.
"К нам, в киберполицию, никто не обращался. Это означает, что у сайта сугубо технические проблемы. Мы бы знали, если бы это была атака", – сообщили нам в киберполиции.
В Офисе президента "Сегодня" тоже объяснили, что это авария.
"Техническая авария на линии, не атака", – ответил нам источник в Офисе президента.
В Нацполиции подтвердили, что к ним по поводу хакерских атак тоже никто не обращался. В Госспецсвязи сказали "Сегодня", что выясняют причину, пока не знают истины.
Напомним, ранее сайты райгосадминистраций и территориальных общин Киевской области взломали хакеры.
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