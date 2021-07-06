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Сайты президента Украины, НАБУ и СБУ "упали". Что происходит

6 июля 2021 20:24

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

В киберполиции и ОП объяснили, почему сайты не работают и связано ли это с хакерской атакой

Сразу несколько сайтов госстуктур перестали работать. Коллаж "Сегодня"

Сразу несколько сайтов госстуктур перестали работать. Коллаж "Сегодня"

Вечером 6 июля в Украине перестали работать сайты Офиса президента и правоохранительных структур.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Какие сайты "упали":

  • Офиса президента;
  • Службы безопасности Украины;
  • Службы внешней разведки;
  • Национального антикоррупционного бюро;
  • Государственной службы специальной связи и защиты;
  • Государственного бюро расследований.
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В браузере пишут, что не удается получить доступ. Скриншот

В киберполиции сайту "Сегодня" сказали, что это не хакерская атака.

"К нам, в киберполицию, никто не обращался. Это означает, что у сайта сугубо технические проблемы. Мы бы знали, если бы это была атака", – сообщили нам в киберполиции.

В Офисе президента "Сегодня" тоже объяснили, что это авария.

"Техническая авария на линии, не атака", – ответил нам источник в Офисе президента.

В Нацполиции подтвердили, что к ним по поводу хакерских атак тоже никто не обращался. В Госспецсвязи сказали "Сегодня", что выясняют причину, пока не знают истины.

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Напомним, ранее сайты райгосадминистраций и территориальных общин Киевской области взломали хакеры.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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