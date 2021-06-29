Сбежали из Горловки и живут у моря: еще одна история из Музея "Голоса Мирных"

Многодетная семья Качановых выехала из Горловки в разгар боевых действий. Убегая от обстрелов, они оставили квартиру и потеряли имущество.

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Благодаря чему им удалось вернуться к мирной жизни – еще одна история от проекта "Голоса Мирных" в сюжете новостей "Сегодня".

Сейчас семья живет в Мариуполе (Донецкая область) возле моря, о чем раньше даже и не мечтали. От квартиры до пляжа всего несколько сотен метров.

История Качановых

Качановы переехали в Мариуполь в 2014 году, потому что оставаться в родной Горловке было крайне опасно.

"Мне нравится в Мариуполе жить, потому что здесь тихо, здесь не бомбят", – говорит Екатерина Качанова.

Ужасные обстрелы и воспитание детей были несовместимы, а у матери их пятеро. На их глазах война уничтожала город, погибали люди.

"Это был обед, дети как раз гуляли на улице. Это был очень серьезный такой обстрел. Очень много людей пострадало", – делится переселенка.

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После такого, собрав самые необходимые вещи, семья оставила Горловку. Правда тогда надеялись, что едут на несколько недель.

"Как нас примут, где найти жилье, как обеспечить детей. Очень много было вопросов, очень много было неизвестности. Боялись того, что будет дальше", – продолжает женщина.

На помощь пришел Фонд Рината Ахметова

Последующие годы были очень сложными: Екатерина не могла оформить выплаты на детей, очень трудно было найти работу. Именно тогда семью поддержал Фонд Рината Ахметова.

"Фонд Рината Ахметова предоставлял нам продуктовые наборы. Они очень помогли нам", – с благодарностью вспоминает Екатерина Качанова.

Поддержка Фонда Рината Ахметова помогла выжить трем с половиной миллионам мирных жителей Донбасса. У каждого из них – своя история, которую стоит рассказывать и помнить, говорит Екатерина.

"Чтобы люди никогда не забывали то, что произошло на Донбассе. Чтобы люди помнили это и не делали этих ошибок вновь", – отметила женщина.

Уникальный музей

Фонд Рината Ахметова создал уникальный Музей "Голоса Мирных" – первый и крупнейший в Украине архив историй мирных жителей Донбасса, пострадавших от вооруженного конфликта.

"Очень важно сейчас проговорить какие-то вещи, чтобы они в будущем просто не возвращались. На самом деле, многие говорят, что когда они уже рассказали свою историю, они как будто освободились от нее", – рассказала Ольга Гук, главный редактор проектов Фонда Рината Ахметова

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Для мирных жителей Донбасса этот Музей – это безопасное пространство, где можно рассказать о собственном опыте преодоления последствий вооруженного конфликта.

В семье Качановых свою историю называют счастливой. Ведь худшее – в прошлом, а впереди – настоящая мирная жизнь.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией