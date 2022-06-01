Сбежать за $1500: СБУ раскрыла схему выезда уклонистов за границу

Мужчина продавал липовые справки для уклонистов, чтобы они могли покинуть территорию Украины

Мужчина делал нелегальные медицинские справки для военнообязанных украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области контрразведка СБУ заблокировала продажу поддельных документов для военнообязанных украинцев. Стоимость "липового" сертификата составила 1500 долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ГУ СБ в Киеве и Киевской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 43-летний житель одного из населенных пунктов Бучанского района Киевской области разместил в Интернете объявление об изготовлении подделки.

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Изготовлены временные военные справки и справки Военно-медицинской комиссии, с указанием, что их владелец негоден к военной службе по состоянию здоровья и исключен из военной регистрации.

Правоохранители задержали мужчину во время продажи очередного поддельного документа, стоимость которого составила 1500 долларов.

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В ходе санкционированных обысков по месту жительства злоумышленники обнаружили поддельные документы, переписку с потенциальными клиентами, формы потенциальных подделок.

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По данным спецслужбы, "услугами" злоумышленника смогли воспользоваться несколько десятков уклонистов. Их личность и местонахождение устанавливаются

В настоящее время фигуранту уголовного преследования сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Нелегальная перевозка лиц через государственную границу Украины) и ч. 1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, продажа или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Украине разрешили бронировать мужчин

В Украине будут бронировать мужчин для восстановления страны после войны. Это значит, что эти работники будут заниматься исключительно той задачей, для которой забронированы, и не подлежат мобилизации даже если подходят по возрасту и состоянию здоровья.

"Сегодня" также писали, что некоторые украинские мужчины смогут уехать за границу даже в военное время, и рассказывали, какие документы для этого нужны.