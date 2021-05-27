Сейчас в Беларуси 1937 год – что думают о Протасевиче и Лукашенко эмигранты из Минска, переехавшие в Украину

Беларусы-переселенцы, спасшиеся от преследований бацьки, рассказали, что будет в их стране в ближайшем будущем и как они заново строят жизнь в нашей стране

За последние месяцы в Украину из Беларуси приехали несколько тысяч человек. Многие из них вынужденно остались в нашей стране, потому что бежали от преследований режима Александра Лукашенко. Точно так же поступил Роман Протасевич, когда уехал за границу. И его задержание – сигнал для белорусских эмигрантов: "бацька" и вас может достать.

Киев. Беларусы выходят на Майдан по воскресеньям сказать, что любят свою страну. Фото: Дмитрий Гордийчук

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Мы выяснили, как сложились в Украине судьбы нескольких переселенцев из Беларуси. Многие герои нашего репортажа каждое воскресенье приходят на Майдан Независимости в Киеве, чтобы показать свое единство.

Фото: Дмитрий Гордийчук

"По последним данным после начала белорусского кризиса в Украину въехали 175,5 тыс. человек. Позже 155 тыс. из них покинули нашу страну. Будут ли оставшиеся и дальше находиться в Украине – этого пока не известно", – сказал "Сегодня" эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.

"Силовикам приказали задавить нашу активность"

34-летняя Инна Зайцева стала символом белорусской оппозиции после того, как приходила на митинги протеста в белом платье с красной полосой. В соцсетях ее прозвали "БЧБ-невестой". В конце прошлого года она была вынуждена покинуть родину и теперь живет неподалеку от города Белая Церковь в Киевской области.

Инна Зайцева на протесте в Минске. Фото предоставлено И. Зайцевой

"Силовики сразу меня заметили, но долго не могли поймать, – говорит Инна. – Начали выписывать штрафы из-за посещения несанкционированных акций. В конце концов, набежала сумма более двух тысяч долларов США".

По словам Инны, ей повезло: среди следователей, которые занимались ею, не было "е-бацек". Проще говоря – сторонников Лукашенко.

"Правоохранители мне честно говорили, что мое фото им прислали "сверху" и они обязаны отреагировать. Но при этом не заставляли давать показания. Тем не менее, когда марши стали менее многочисленными и всех ярких представителей протестов пересажали – пришла моя очередь", – продолжает Зайцева.

Женщину задержали и на три дня отправили в изолятор. Выписали ей очередной штраф.

"Затем мне позвонил один из милиционеров и сказал, что "относительно меня было совещание в РОВД". Там решили, что хватит меня жалеть. И моих детей ( у нас с мужем два ребенка – одному 10 лет, второму три годика) они готовы куда-то пристроить", – говорит Инна.

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После этого разговора Инну и ее мужа вызвали в РОВД. Якобы для того, чтобы они дали показания и ответили на вопрос о том, почему над их домом висит бело-красно-белый флаг.

"Мужа задержали, а мне следователь сказал, что у него приказ "задавить активность". Я решила, что нужно уезжать. На отъезде настаивал и мой муж. Выбрали Украину, потому что хорошо знаем и любим вашу страну", – вспоминает Инна. Инна Зайцева в центре Киева. Фото предоставлено И. Зайцевой

Супруг Зайцевой отсидел 13 суток и приехал в Украину. В течение пяти месяцев она с супругом и другие белорусские активисты жили в арендованной квартире. Потом супруги Зайцевы купили старенький дом в деревне.

"Теперь мы делаем этот дом классным. Муж время от времени ездит в Беларусь и обратно", – делится Зайцева.

На родине Ивана Кравцова сразу арестуют

Еще один известный белорусский оппозиционер Иван Кравцов приехал в Киев осенью прошлого года. Он был выдворен с родины, поскольку являлся представителем бывшего кандидата в президенты Беларуси и политзаключенного Виктора Бабарико. Вместе с Кравцовым в Украину приехал и его коллега Антон Родненков.

В сентябре прошлого года Кравцов рассказал о происшедшем на пресс-конференции в Киеве. После этого он уехал в Варшаву, где сейчас и живет. В самой же Беларуси о ситуации с Кравцовым местные пограничники высказывались кардинально иначе – якобы автомобиль прорывался через границу.

После Киева Иван Кравцов уехал жить и работать в Варшаву

"На Кравцова в Беларуси заведены уголовные дела по трем статьям. Будучи топ-фигурой "белорусского лета", он не может вернуться домой. Там его сразу арестуют", – рассказал нам коллега Ивана – Глеб Герман.

Боятся протестов и массовых расстрелов

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Комментируя беспрецедентный арест журналиста Романа Протасевича, поселившиеся в Украине белорусские оппозиционеры не исключают, что сейчас в стране вспыхнут новые акции протеста.

"Мы наблюдаем в Беларуси 1937 год в полном его расцвете. Там узаконенный произвол. Но это еще не дно. Мы не исключаем, что "Бацька" решится на массовые расстрелы. Я молю Бога, чтобы этого не случилось. И пригласила своих друзей приехать к нам, в наш дом", – говорит Инна Зайцева.

Ранее сообщалось о прекращении авиасообщения с Беларусью. Такое решение принял Кабмин. Подробности – в сюжете.