Сбиты 5 самолетов и вертолет агрессора – Генштаб ВСУ

Атаки врага отражены в районе проведения ООС

Британский истребитель Typhoon. Фото: коллаж "Сегодня"

В районе проведения Операции объединенных сил были сбиты самолеты и вертолет агрессора. Об этом говорится на страницах Генштаба ВСУ и ООС в Facebook.

"По информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессора. Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения в своих позициях. Противник несет потери", – говорится в сообщении.

Также ВСУ призывают сохранять спокойствие и верить в украинских военных.

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Военное положение в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:

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Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.

вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме. Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.

Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

Власти призывают украинцев не паниковать, по возможности оставаться дома и следить только за официальными источниками информации