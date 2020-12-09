СБУ "накрыла" подпольный цех по изготовлению прослушек

Незаконное производство наладили представители одной из коммерческих структур

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подпольное производство, которое изготовляло и сбывало спецтехнику для прослушивания мобильных телефонов.

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Как рассказали в пресс-службе СБУ, по предварительным данным, незаконное производство наладили представители одной из коммерческих структур. Продукцию изготовляли на базе технологических ресурсов предприятия.

Готовый товар подозреваемые реализовывали через наработанные личные связи и заинтересованных клиентов.

"Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов нелегального бизнеса правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, программно-аппаратные комплексы, которые используются для поиска и установления местонахождения мобильных терминалов, а также другие технические средства скрытого аудиоконтроля граждан", – добавили в ведомстве.

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В рамках уголовного производства по статье "незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации" проводится досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Ранее мы сообщали, что журналист-расследователь заявил, что нашел дома прослушку.

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Также напомним, в Украине становится все более популярной прослушка телефонов супругами.

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