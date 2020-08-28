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СБУ обнаружила в рядах ВСУ боевика из "спецназа ДНР": может загреметь за решетку на 15 лет

28 августа, 21:57

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Предатель прослужил у боевиков четыре месяца, после чего вернулся на подконтрольную территорию

После того, как в Киеве задержали боевика т.наз. "ДНР", украинская контрразведка обнаружила в Харьковской области бывшего боевика "ДНР", которому удалось поступить на службу в Вооруженные силы Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

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Как выяснилось, житель Харьковской области в июле 2014 года присоединился к бандам "ДНР". На должности стрелка в составе т.наз. "спецназа ДНР" и "батальона "Оплот" выполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность. За это харьковчанин получал ежемесячно деньги в эквиваленте около 5000 гривен.

В октябре 2014 года боевик покончил со службой у боевиков и вернулся на подконтрольную территорию, а впоследствии вступил в ряды ВСУ.

Видео: СБУ

Сейчас следователи Управления СБУ в Харьковской области сообщили бывшему боевику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины, нормы которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Однако, если он будет способствовать раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, и если в его действиях нет состава другого преступления, то может быть освобожден от уголовной ответственности.

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Напомним, в Бахмуте Донецкой области СБУ накрыла махинаторов, которые финансировали боевиков "ДНР".

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СБУ Донбасс ВСУ харьковская область боевик контрразведка предатель
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