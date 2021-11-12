СБУ опубликовала показания главного палача донецкой тюрьмы "Изоляция": что он сказал (видео)

Сейчас с боевиком проводят следственные действия, суд арестовал его без права внести залог

Боевик "Палыч" дал первые показания СБУ после задержания. / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины опубликовала отдельные элементы показаний боевика террористической организации "ДНР" Дениса Куликовского, который возглавлял незаконную тюрьму "Изоляция" в оккупированном Донецке. Сейчас он под стражей, с ним проводят следственные действия.

Видео показаний разместили на сайте СБУ.

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Боевика задержали 9 ноября в Киеве. Ему объявили о подозрении сразу по 4 статьям Уголовного кодекса:

ст. 149 "Торговля людьми",

ст. 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации",

ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований",

ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны".

Что сказал "Палыч"

Про тюрьму

На "Изоляции" содержались задержанные, а также оружие и техника боевиков.

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"Я был инспектором охраны, смотрел за безопасностью до декабря 2014 года. После декабря 2014 года я был назначен начальником "Изоляции". Моя роль была – вытянуть "правдивые" показания. И в дальнейшем при каждом опросе присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, также я и доктор всегда был, чтобы если человеку станет плохо, он его откачал", – рассказал боевик.

Про пытки

К задержанным, которые не шли на сотрудничество, применялись пытки. А именно "тапик" – он же телефонный аппарат.

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"Привязывались (провода, – ред.) либо к пальцам на ногах, либо Док, который это все делал, он же Симонов Станислав, он привязывал к гениталиям", – пояснил "Палыч".

Людей сажали либо в одиночную камеру, где нет туалета, ничего, потом не выводили их в туалет, давали бутылку. Либо по приказу Евдокимова Василия Викторовича, он же "Ленин", человек сутки стоял – нельзя было кормить и поить, чтобы только дал показания.

По словам Куликовского, он возглавлял "Изоляцию" до 2015 года, но оставался там работать до января 2018-го. При этом "выполнял те самые функции, что и раньше".

"Палыч" – самый жестокий надзиратель

Так о нем вспоминают военнопленные, которым удалось спастись после пыток и заключения.

Боевик мог запрещать есть, бить, раздеть и поливать холодной водой из автомобильной мойки, унижать. Также освобожденные пленные говорят, что иногда избиения заканчивались смертью.

"Это личность, которая сочетала в себе две крайности: с одной стороны, убежденный садист-психопат, не испытывавший никакого сострадания к людям, которых он пытал и сексуально насиловал. С другой стороны, его нельзя было именовать полным отморозком и он точно не идиот", - цитирует рассказы пленных Радио Свобода".

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