СБУ отчиталась о работе: 52 уголовных производства за госизмену с начала года

С начала 2020 года по материалам контрразведки Служба безопасности Украины начала 52 уголовных производства за государственную измену. Еще 27 производств открыто относительно создания террористической группы или организации, и по 2 – за диверсии, шпионаж и теракты. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"В большинстве случаев расследования касаются уличенных агентов российских спецслужб, которые выполняли разведывательно-подрывную работу против Украины", – говорится в сообщении.
Так, государственную измену и теракт инкриминируют задержанному в апреле экс-руководителю Центра специальных операций "А" Валерию Шайтанову.
"Он находился на агентурном связи с полковником ФСБ РФ и передавал ему разведывательную информацию, в том числе об операциях в районе АТО/ООС", - сообщили в СБУ.
Как отмечается, всего по материалам контрразведки СБУ с начала 2020 года начато 221 уголовное производство.
"В то же время за этот период по результатам расследований были вынесены судебные приговоры 73 лицам, в том числе 21 – за государственную измену", - отметили в спецслужбе.
Так, за совершение теракта в Мариуполе, в результате которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш, к 12 годам лишения свободы осуждены двое граждан Украины.
К 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден агент ФСБ РФ, который в июле этого года планировал взорвать емкости с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот".
Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил исключить из списков избирателей граждан, которые сотрудничают с Россией.
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