СБУ подозревает "украинского эксперта" с кремлевских каналов в госизмене

Юрию Дудкину грозит до 20 лет лишения свободы

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении киевлянину Юрию Дудкину, который содействовал подрывной деятельности в интересах российских спецслужб.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В качестве "военно-политического эксперта" мужчина регулярно участвовал в передачах на запрещенных в Украине российских пропагандистских телеканалах, где разжигал межнациональную рознь и наносил ущерб территориальной целостности и обороноспособности страны. За это он получал деньги от пропагандистов.

Кроме того, по заданию российских кураторов Дудкин создал киберсеть из групп в социальных сетях, YouTube-канала и блогеров и на деньги из РФ распространял с их помощью заказной контент.

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На данный момент он задержан. Ему предъявлены уголовные обвинения в государственной измене (ст.111 УК Украины) и нарушении равноправия граждан (ст. 161 УК), за что Дудкину может грозить от 20 лет лишения свободы.

Расследование преступлений "эксперта" продолжаются.

Напомним, на прошлой неделе СБУ сообщила о подозрении в государственной измене другому печально известному блогеру Анатолию Шарию.

А ранее в этом месяце подозрения в посягательстве на территориальную целостность страны, ведении войны и нарушении законов войны сообщили замминистра обороны РФ Андрею Картаполову.

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