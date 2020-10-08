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СБУ потребовала удалить "ВКонтакте" из Play Market и App Store

8 октября, 16:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Google и Apple предупредили, что они нарушают украинский закон

Американские компании Google и Apple должны убрать приложение "ВКонтакте" из доступа в своих виртуальных магазинах Play Market и App Store в Украине, поскольку в стране эта соцсеть запрещена как минимум до 2023 года.

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Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Службу безопасности Украины.

В ведомстве заявили, что уже обратились в Google и Apple с соответствующим запросом. Это должно окончательно помешать работе "ВКонтакте" в Украине, потому что, несмотря на блокировку соцсети многими интернет-провайдерами, некоторые компании продолжают ею пользоваться через мобильные приложения.

Также служба попросила Министерство иностранных дел дополнительно проинформировать иностранных партнеров о требовании привести работу Google и Apple в соответствие украинскому законодательству.

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Кроме того, в СБУ указали на недостатки законодательства в вопросе ограничительных мер – отсутствие некоторых видов санкций и государственных органов, которые бы отвечали за их реализацию. Кроме того, не установлен порядок привлечения к ответственности за нарушение таких санкций.

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Также в украинском законодательстве нет механизма регулирования запрета интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователей к ресурсам или сервисов, включая поддомены.

Напомним, что ранее в СНБО предупредили украинцев, что пользователи "ВКонтакте" будут на учете в полиции.

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СБУ Google Apple соцсети ВКонтакте санкции App Store
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