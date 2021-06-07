Українська
$ 27,29
33,06
  1. Последние новости Украины

СБУ пристыдила ФСБ России за фейк об "украинском агенте"

7 июня, 14:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В спецслужбе призвали СМИ скептически относиться к любой информации такого типа из России

/ Фото: Getty Images

Служба безопасности опровергла заявление ФСБ России о якобы разоблачении "агента СБУ" и его выдворении с российской территории.

Реклама

Об этом заявил РБК-Украины спикер украинской спецслужбы Артем Дехтяренко.

Он призвал СМИ скептически относиться к любой информации такого типа от российской спецслужбы.

"Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны, составной частью которой является распространение фейков и проведения информационных спецопераций", – сказал Дехтяренко.

При этом в СБУ подчеркнули, что не работают на территории России, а лишь ловят российских агентов в Украине.

В тренде
Украину снова накроет дождевой циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды
Реклама

"И одна из наших задач – выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся", – добавил он.

Напомним, сегодня стало известно, что экс-чиновника Администрации президента арестовали по подозрению в госизмене. Мужчина сейчас под домашним арестом, а дело уже передано в суд – подозреваемому "светит" 15 лет тюрьмы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Доллар
Доллар "сорвался в пике" – ждать ли курса 27 гривен и нижеФинансы
Коротко и по делу. Почему Россию
Коротко и по делу. Почему Россию "бомбит" из-за формы сборной Украины на Евро-2020Украина
Влажно, но тепло: синоптик дала прогноз погоды на понедельник
Влажно, но тепло: синоптик дала прогноз погоды на понедельникУкраина
Дожди снова накроют часть Украины – как изменится погода во вторник (карта)
Дожди снова накроют часть Украины – как изменится погода во вторник (карта)Украина
Фото дня. Зеленский сходил на шашлыки с журналистами
Фото дня. Зеленский сходил на шашлыки с журналистамиУкраина
В Украине увеличат территорию трех населенных пунктов
В Украине увеличат территорию трех населенных пунктовУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять