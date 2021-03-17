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СБУ провела спецоперацию в трех областях: банда оптом продавала наркотики заграницу (фото)

17 марта, 15:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Также участники группы похищали и перепродавали авто

Правоохранители в трех областях задержали группу торговцев наркотиками. Спецоперацию провели в Днепре, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что двух наркодельцов задержали в приграничном районе Харьковской области. Они пытались перевезти за границу более 15 кг амфетамина. Также поймали и организаторов.

По предварительным данным, организаторы группировки планировали наладить продажи наркотиков за границу, в том числе через своих сообщников в криминальных кругах.

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Копы провели девять обысков в авто и домах злоумышленников. У них изъяли оружие с патронами, 5 кг подготовленного к сбыту амфетамина и телефоны.

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Установлено, что участники банды также похищали авто для перепродажи иностранным клиентам. Так дельцы "заработали" почти миллион гривен. Один угнанный автомобиль нашли во время обысков.

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Двум организаторам уже сообщено о подозрении. Им скоро выберут меру пресечения.

Напомним, ранее в Киевской области СБУ разоблачила организаторов мощной наркогруппировки. Ежемесячная "прибыль" злоумышленников составила почти 70 млн грн.

Кроме того, в Николаевской области "смотрящий" организовал поставки наркотиков в колонию.

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СБУ наркотики угон наркоторговля спецоперация угонщики
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