СБУ проводит обыски в "Укроборонпроме"

Служба безопасности Украины нагрянула в "Укроборонпром" и в компании "Укрспецэкспорт" с обысками. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

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В "Укроборонпроме" отмечают, что обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева.

"Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в рамках постановления суда. Оба учреждения работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский назначил гендиректором "Укроборонпрома" экс-главу Херсонской ОГА Юрия Гусева. Напомним, что с 30 августа 2019 года по 6 октября 2020 года госконцерн возглавлял экс-министр экономики Айварас Абромавичус. В то же время Гусев уже рассказал о планах на будущее и заявил, что "Укроборонпром" ликвидируют в 2021 году.

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