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СБУ раскрыла подробности госизмены чиновников "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта"

7 декабря, 20:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В заключении важных контрактов участвовала "своя" компания с негативным имиджем

Служба безопасности Украины с августа расследует совершение государственной измены должностными лицами госпредприятий "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт", в частности, в сфере военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса. Именно по этом делу в начале октября на этих предприятиях прошли обыски.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что "Укрспецэкспорт" привлек к военно-техническому сотрудничеству со страной Южной Азии компанию "R", несмотря на ее негативный имидж на рынке торговли вооружением. Причем эта компания была привлечена и к уже действующим контрактам, и к предконтрактным переговорам, которые находились на завершающей стадии.

"Представителям иностранной компании передавалась служебная информация, которая содержит коммерческую тайну о состоянии военно-технического сотрудничества Украины и одной из стран Южной Азии, условиях возможных внешнеэкономических контрактов, переговоров", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, из-за привлечения компании "R" фактически было сорвано заключение ряда стратегических контрактов, а также созданы условия для выхода на рынок вооружений не украинских товаров, а продукции стран-конкурентов.

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"Должностные лица ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт" сознательно скрывали и игнорировали письма государственных иностранных компаний, которые свидетельствовали о негативной репутации компании "R" и нецелесообразности сотрудничества с ней. А командование сухопутных войск иностранного заказчика в 2020 году вообще включило компанию "R" в "черный" список", - также говорится в сообщении.

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Также стало известно, что привлеченные к реализации указанных контрактов должностные лица "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта", а также компании "R" связаны между собой, поскольку до назначения на должности в государственный концерн и компанию работали в одной коммерческой структуре.

Описанная деятельность чиновников "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта" и компании "R" привела к снижению военно-технического сотрудничества Украины с иностранным партнером, чем, по информации СБУ, намерена воспользоваться Россия, что создает угрозу национальной безопасности Украины.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, 3 декабря на госпредприятиях "Укрспецэкспорт" и "Укроборонпром" прошли обыски в рамках уголовного производства о государственной измене в пользу одного из азиатских государств.

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СБУ следствие Укрспецэкспорт Укроборонпром государственная измена
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