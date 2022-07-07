Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Выезд военнообязанных ⚔ Бои на Донбассе 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

СБУ разоблачила агента, который сдавал оккупантам позиции С-300

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 июля, 11:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россияне готовили ракетные удары и диверсии
СБУ разоблачила агента, который выслеживал наше ПВО
СБУ разоблачила агента, который выслеживал наше ПВО / Фото: Коллаж: Сегодня

Военная контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала попытку РФ установить местонахождение систем противовоздушной обороны ВСУ на юге и востоке. Подробности рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В Днепропетровской области задержан российский агент, разведывавший позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300. Полученные координаты он должен был передать своему "куратору" через отработанные каналы закрытой связи.

Реклама

По одной из версий, оккупанты планировали использовать эти данные для ракетных ударов или проведения диверсий, чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины.

Предатель был завербован представителем спецслужб России для разведывательно-подрывной деятельности. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям УКУ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Реклама

Напомним, на днях система ПВО в Днепропетровской области сбила 6 из 7 ракет, которыми оккупанты пытались обстрелять область.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила жителя Харькова, который проводил разведывательную деятельность в пользу спецслужб России. 41-летний мужчина собирал и передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других формирований, координатах военной техники и укреплений, возведенных в области.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 7 июля
1
Личный состав 36650
Личный состав
2
Танки 1602
Танки
3
ББМ 3797
ББМ
4
Артиллерия 815
Артиллерия
5
Средства ПВО 107
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 667
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2665
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Виктория Кравченко – офицер ВСУ, военный психолог, позывной – Победа. На боевых позициях – с 2014-го. Ее главная задача – чтобы наши воины всегда были в настроении, быстро адаптировались и сбрасывали психологическое бремя. А еще она – жена офицера, который служит в горячих точках, и любящая мать…
История психологических побед
Герої не вмирають!

Спас десятки жизней ценой своей... Олег Адамовский – подполковник, командир подразделения 92 отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. В мирной жизни помогал бездомным животным, содержал приют. Погиб во время обороны Харькова, до последнего прикрывая отход попавших во вражескую засаду побратимов. Спас десятки жизней, но свою потерял. Ему было 30 лет. Герой Украины. Посмертно.

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20430.84

Bitcoin Cash (BCH)

105.58

Binance Coin (BNB)

237.07

Ethereum (ETH)

1175.28

Litecoin (LTC)

50.05

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
36,50
50,50
50,00
55,00
37,91
50,50
50,00
55,00
36,95
51,99
-
57,99
36,63
51,99
-
56,99
37,97
51,99
50,99
57,99
38,15
52,00
-
57,00
-
52,00
51,97
57,00
36,40
52,00
51,00
57,00
36,97
52,00
51,00
57,00
36,99
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Знать больше💡
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

29.81

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять