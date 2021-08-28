СБУ разоблачила мощную ботоферму, которая пыталась дискредитировать "Крымскую платформу" (фото)

В Киеве разоблачили мощную ботоферму, которая через соцсети распространяла антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения "Крымской платформы".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники создали более 15 тыс. анонимных аккаунтов, которые использовали для искривленных фактов и откровенной дезинформации. Свои сообщения они публиковали от имени "рядовых граждан".
"Установлено, что среди организаторов противоправной деятельности – четверо жителей Киева. Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы. Деньги за "публикации" злоумышленники получали с территории РФ через запрещенные в Украине электронные платежные системы", – говорится в сообщении.
Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили:
- 300 модемов для доступа в Интернет,
- десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности,
- несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи.
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В рамках уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
МИД России отказался от участия в "Крымской платформе"
Что такое "Крымская платформа"?
Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский стал искать формат переговорного площадке по вопросам деоккупации полуострова. В результате МИД разработал концепцию "Крымской платформы".
На международном уровне о будущей инициативе Зеленский заявил во время Генассамблеи ООН в сентябре 2020-го. И пригласил "наших друзей" к участию в создании платформы с целью "совместных действий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова".
После этого украинский МИД во время каждой международной встречи стал приглашать страны присоединиться к платформе. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в будущей платформы пять приоритетов:
- Безопасность, включая свободу мореплавания;
- Обеспечение эффективности санкций против РФ;
- Защита прав человека и международного гуманитарного права;
- Защита образовательных, культурных и религиозных прав;
- Преодоление негативного воздействия оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.
Напомним, ранее Кулеба говорил, что Россия ежедневно работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".