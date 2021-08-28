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СБУ разоблачила мощную ботоферму, которая пыталась дискредитировать "Крымскую платформу" (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
28 августа, 15:59
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Злоумышленники создали более 15 тыс. анонимных аккаунтов
Во время обысков в помещении ботофермы обнаружили 300 модемов для доступа в Интернет / Фото: коллаж "Сегодня"
Во время обысков в помещении ботофермы обнаружили 300 модемов для доступа в Интернет / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве разоблачили мощную ботоферму, которая через соцсети распространяла антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения "Крымской платформы".

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники создали более 15 тыс. анонимных аккаунтов, которые использовали для искривленных фактов и откровенной дезинформации. Свои сообщения они публиковали от имени "рядовых граждан".

Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

"Установлено, что среди организаторов противоправной деятельности – четверо жителей Киева. Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы. Деньги за "публикации" злоумышленники получали с территории РФ через запрещенные в Украине электронные платежные системы", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

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Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили:

  • 300 модемов для доступа в Интернет,
  • десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности,
  • несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи.

Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

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В рамках уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

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Что такое "Крымская платформа"?

Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский стал искать формат переговорного площадке по вопросам деоккупации полуострова. В результате МИД разработал концепцию "Крымской платформы".

На международном уровне о будущей инициативе Зеленский заявил во время Генассамблеи ООН в сентябре 2020-го. И пригласил "наших друзей" к участию в создании платформы с целью "совместных действий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова".

После этого украинский МИД во время каждой международной встречи стал приглашать страны присоединиться к платформе. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в будущей платформы пять приоритетов:

  • Безопасность, включая свободу мореплавания;
  • Обеспечение эффективности санкций против РФ;
  • Защита прав человека и международного гуманитарного права;
  • Защита образовательных, культурных и религиозных прав;
  • Преодоление негативного воздействия оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.

Напомним, ранее Кулеба говорил, что Россия ежедневно работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".

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