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СБУ в Киеве задержала россиянина, которого два года искал Интерпол

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 июля, 10:15
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Иностранец совершил тяжкие преступления в Литве и хотел "залечь на дно" в Украине
СБУ задержала россиянина, находившегося в розыске Интерпола.
СБУ задержала россиянина, находившегося в розыске Интерпола. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве задержала россиянина, которого два года разыскивал Интерпол. Контрразведчики СБУ установили, что россиянин скрывается на территории Украины во избежание уголовной ответственности от правоохранителей Литвы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Злоумышленник был объявлен в международный розыск за совершение тяжких преступлений, связанных с финансовыми сделками.

Мужчина пытался легализироваться в Хмельницком. Однако после того как его замысел провалился, он скрылся и "залег" в Киеве, где его и задержала СБУ.

В настоящее время решается вопрос применения к иностранцу экстрадиционного ареста. Также проверяется его возможная причастность к совершению преступлений в Украине.

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Задержание злоумышленника. Фото: СБУ

СБУ задержала заместителя председателя Черновицкой ОВА

СБУ разоблачила заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации махинациях с гумдопомощью. Чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.

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Именно этот профильный заместитель председателя ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений как получателя части этой гумпомощи.

Сделку помог провести гендиректор медучреждения. Руководитель больницы переоформил 5 полученных "скорых" на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и владельцем которой он сам, для предоставления платных транспортных услуг больным.

То есть злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые на самом деле предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.

Раньше мы писали, что СБУ задержала агента РФ, который направлял ракеты по Яворивскому полигону.

Также сообщалось, что СБУ задержала предателя, который должен помочь России создать "МНР" в Николаеве.

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Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
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Герої не вмирають!

Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

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