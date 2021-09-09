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Минус еще один террорист. СБУ вместе с Интерполом поймала боевика ИГИЛ

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 сентября, 19:58
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Задержанный был завербован исламистами несколько лет назад
Иностранец находился на территории Украины нелегально и теперь подлежит депортации / Фото СБУ/ Коллаж "Сегодня"
Иностранец находился на территории Украины нелегально и теперь подлежит депортации / Фото СБУ/ Коллаж "Сегодня"

В Одесской области Служба безопасности Украины совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине провела спецоперацию по задержанию члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Задержанный является выходцем из Центральной Азии и находился в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности. По имеющейся информации, в 2014-2016 годах он находился на территории Республики Турция, где был завербован членами ИГИЛ.

Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Здесь он находился нелегально в нарушении требований миграционного законодательства.

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Сейчас суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Он не первый

"За последнее время это не единственный боевик "Исламского государства", который был задержан в Украине",- уточнили в комментарии для "Сегодня" правоохранители.

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Теракты ИГИЛ в Европе

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Группировка ИГИЛ известна своими массовыми терактами и жестокими расправами над представителями разных стран и вероисповеданий. Это более радикальная организация, чем "Талибан" или "Аль-Каида". Здесь казни подлежит представитель любой религии, и даже мусульманин, если он не поддерживает светское или избранное правление ИГИЛ. В 2015 году число казненных ИГИЛ людей только на опубликованных в Сети видеозаписях достигло 5000.

В результате терактов во Франции погибли 130 человек, более 350 получили ранения
В результате терактов во Франции погибли 130 человек, более 350 получили ранения

  • 3 ноября 2015 года в Париже (Франция) восемь боевиков ИГИЛ устроили взрывы возле стадиона "Стад де Франс", расстреляли посетителей нескольких ресторанов и концертного зала "Батаклан". Погибли 130 человек, более 350 ранены.
  • 22 марта 2016 году боевики ИГИЛ устроили взрывы в брюссельском аэропорту и брюссельском метрополитене. Погибло 34 человека и более 340 были ранены;
  • 12 июня 2016 года сторонник ИГИЛ расстрелял посетителей ночного ЛГБТ-клуба Pulse в Орландо (США). Погибло 50 человек;
  • 14 июля 2016 года сторонник ИГИЛ – выходец из Туниса – на грузовике врезался в толпу людей на Английской набережной в Ницце (Франция). Погибло 86 человек, 308 раненых;
  • 19 декабря 2016 года сторонник ИГИЛ за рулем грузовика въехал в толпу людей на рождественском базаре в Берлине (Германия). Погибли 12 человек, ранены 56;
  • 22 марта 2017 года террорист ИГИЛ на машине въехал в людей на Вестминстерском мосту в Лондоне. Погибли 5 человек и 50 ранены;
  • 22 мая 2017 года смертник подорвался на концерте американской певицы Арианы Гранде в Манчестере (Великобритания). Погибли 23 человека, более 120 были ранены.
  • 3 июня 2017 года в столице Великобритании сторонники ИГИЛ сначала сбили людей на тротуаре на Лондонском мосту, а затем напали на людей с ножами.
  • 7 августа 2017 года белый фургон выехал на тротуар пешеходной улицы Рамбла испанского города Барселона и совершил наезд на пешеходов. Позднее в тот же день в муниципалитете Альканар в Каталонии прогремели два взрыва. Погибли 13 человек.

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