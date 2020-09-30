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СБУ заблокировала мощную "ботоферму": раскачивала ситуацию перед выборами

30 сентября, 19:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

С 8 тысяч SIM-карт злоумышленники распространяли фейки

Специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины разоблачили и заблокировали пророссийскую "ботоферму", которая распространяла фейки перед местными выборами.

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Об этом спецслужба сообщает в своем Telegram-канале.

Организаторы создали целую схему и размещали в соцсетях пропагандистские материалы из РФ и территории т.н. "ДНР". Сотрудники СБУ установили личности всех фигурантов, пребывающих на территории нашей страны.

Во время обысков в Киеве и Донецкой области правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику со специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование – четыре GSM-шлюза на 32 канала каждый, четыре SIM -банка емкостью 128 и 32 канала и шесть VoIP-шлюзов на 32 канала каждый. Кроме того, было изъято 8 тысяч SIM-карт. Сейчас спецслужба проверяет, причастна ли "ботоферма" к спецслужбам и разведке т.н. "ДНР" и России.

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Напомним, двумя неделями ранее СБУ заблокировала деятельность мощной "ботофермы", которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации накануне местных выборов в Украине. Во время обысков в Киеве и Запорожье была изъята техника и SIM-карты на сумму свыше 1 млн грн.

А в середине июня СБУ заблокировала межрегиональную сеть "ботоферм" в Киеве и ряде областей, которой руководили из России. Раскрытая сеть позволяла генерировать фейки с помощью 10 тысяч ботов.

О российской "ботоферме" в Днепре смотрите видеосюжет:

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СБУ Донбасс ферма боты кибербезопасность

Источник: Сегодня

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