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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

СБУ заблокировала мощный канал нелегальной миграции в ЕС через Украину

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 октября, 15:50
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Стоимость "услуг" зависела от страны и колебалась от 4 до 8 тысяч долларов
Участники группы действовали по всей территории Украины
Участники группы действовали по всей территории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ заблокировала мощный канал нелегальной миграции в ЕС через Украину. По предварительным данным, услугой воспользовалось более 100 человек.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

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Организаторами схемы были жители Киева и их иностранные подельники.

"Они создали механизм противоправного пребывания на Украине выходцев из стран Южной Азии. Злоумышленники создали ряд фиктивных фирм и по программе международного студенческого обмена, оформляли фиктивные приглашения иностранцам якобы на обучение в украинские ВУЗы. Но вместо обучения, на основании полученных приглашений, "студенты" имели возможность выезжать в страны ЕС, используя Украину как перевальный пункт", – говорится в сообщении.

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Стоимость услуг

Как оказалось, участники группы действовали по всей территории Украины. Они встречали мигрантов, снабжали жильем и "одаривали" фиктивными документами. А потом отправляли заграницу.

Злоумышленники переправили более 100 иностранцев. Стоимость "услуг" зависела от страны назначения и колебалась от 4 до 8 тысяч долларов.

Наибольшим спросом среди мигрантов пользовались страны Западной Европы.

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