СБУ заблокировала "рупоры Кремля": Apple в Украине удалил четыре приложения из App Store

Приложения кремлевских пропагандистских ресурсов "Россия-1", "Россия. Телевидение и радио", "Вести FM", а также "Вести.ру" удалены из каталога App Store на территории Украины.
Об этом со ссылкой на пресс-службу холдинга ВГТРК сообщает ТАСС.
"Apple уведомила ВГТРК об изъятии приложений "Россия-1", "Россия. Телевидение и радио", "Вести FM", а также популярного новостного приложения "Вести.ру" из каталога App Store", – сказали в пресс-службе.
Причиной блокировки стало требование Службы безопасности Украины, подчеркнул собеседник агентства.
Напомним, месяцем ранее Армения ограничила вещание пропагандистам РФ.
Также напомним, что в Британии призвали навсегда заткнуть"рупор Кремля" . Парламентская оппозиция хочет, чтобы Russia Today лишили лицензии.
Напомним, в прошлом году Вильнюсский суд выдал санкцию на блокирование литовского портала российского пропагандистского агентства Sputnik, впрочем, решение было связано не с характером подаваемой информации, а с нарушением авторского права.
А о сотрудничестве Киева и Вильнюса и их совместном противостоянии российской агрессии смотрите в видеосюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк