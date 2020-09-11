СБУ заблокировала "рупоры Кремля": Apple в Украине удалил четыре приложения из App Store

Приложения кремлевских пропагандистских ресурсов "Россия-1", "Россия. Телевидение и радио", "Вести FM", а также "Вести.ру" удалены из каталога App Store на территории Украины.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу холдинга ВГТРК сообщает ТАСС.

"Apple уведомила ВГТРК об изъятии приложений "Россия-1", "Россия. Телевидение и радио", "Вести FM", а также популярного новостного приложения "Вести.ру" из каталога App Store", – сказали в пресс-службе.

Причиной блокировки стало требование Службы безопасности Украины, подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, месяцем ранее Армения ограничила вещание пропагандистам РФ.

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Также напомним, что в Британии призвали навсегда заткнуть"рупор Кремля" . Парламентская оппозиция хочет, чтобы Russia Today лишили лицензии.

Напомним, в прошлом году Вильнюсский суд выдал санкцию на блокирование литовского портала российского пропагандистского агентства Sputnik, впрочем, решение было связано не с характером подаваемой информации, а с нарушением авторского права.

А о сотрудничестве Киева и Вильнюса и их совместном противостоянии российской агрессии смотрите в видеосюжете:

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