СБУ задержала агента российских спецслужб при подготовке теракта

Боевику грозит до 10 лет тюрьмы по трем статьям Уголовного кодекса Украины

Террорист планировал взорвать автомобиль с военным специалистом. Коллаж: "Сегодня" / Фото: СБУ

По материалам контрразведки СБУ перед судом предстанет террорист, который по заданию ФСБ РФ готовил террористический акт на территории Украины. Его целью был ведущий специалист по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ. Террорист планировал взорвать автомобиль с военным специалистом при помощи самодельного взрывного устройства.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна была быть местью российских спецслужб за его показания в одном из дел СБУ. А именно – в производстве о раскрытой в феврале 2021 г. агентурной сети ФСБ РФ (ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере)",– сообщили в пресс-службе СБУ.

Перед судом предстанет боевик, который по заданию ФСБ РФ готовил террористический акт на территории Украины / Фото: СБУ Перед судом предстанет боевик, который по заданию ФСБ РФ готовил террористический акт на территории Украины / Фото: СБУ Перед судом предстанет боевик, который по заданию ФСБ РФ готовил террористический акт на территории Украины / Фото: СБУ 1 /3

В ходе досудебного расследования следователи СБУ задокументировали, что злоумышленник въехал на территорию Украины из РФ и по заданию спецслужбы России планировал взорвать автомобиль с военным специалистом. Для этого он хотел использовать самодельное взрывное устройство.

Что ему инкриминируют

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры следователи СБУ собрали достаточные доказательства совершения разоблаченным агентом ФСБ РФ правонарушений, предусмотренных сразу тремя статьями Уголовного кодекса Украины:

ч.2 ст. 15 (покушение на преступление);

ч.1 ст. 258 (террористический акт);

ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

СБУ продолжает разоблачать диверсантов. Статистика за прошлый год:

В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб, троих из которых – при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.

Всего в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности.

Среди этих производств 76 касаются государственной измены, 50 – террористической и диверсионной деятельности, 9 – посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 – шпионажа.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила мощную ботоферму, которая пыталась дискредитировать "Крымскую платформу".

Также напомним, что выпускникам академии СБУ вручили медаль с чеканкой "Иван Баканов".

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