СБУ задержала брата сепаратиста Царева

Брат Царева был уверен в скорой победе России, ожидал оккупации региона и обещанной ему должности главы облгосадминистрации

В Украине задержали брата Олега Царева. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины задержала брата Олега Царева. Родственник бывшего нардепа-изменника, инициатора "Новороссии" и приспешника Януковича пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области. Теперь ему грозит тюрьма.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Брат Царева был уверен в скорой победе России, ожидал оккупации региона и обещанной ему должности главы облгосадминистрации.

Когда приход россиян провалился, он получил задачу дестабилизировать ситуацию в регионе из-за серии взрывов на объектах инфраструктуры.

В результате СБУ установила контроль за ним еще на первичном этапе и предотвратила эти планы.

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В ходе обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки, банковские карточки и паспорта гражданина России.

По данным следствия, мужчина проживал в Днепре со времен Революции Достоинства, поддерживая связь с братом, скрывавшимся в России.

Сейчас ему объявлено о подозрении по ст. 113 (диверсия) УКУ. Планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

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"Этот бомж последние 8 лет бухал": под Киевом объявился экс-нардеп Царев

Сепаратист, который был нардепом от "Партии регионов", Олег Царев вернулся в Украину вместе с "освободителями". Его видели в Киевской области. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

На видео Царев рассказывает пропагандистскому российскому телеканалу, что российских военных "не надо бояться" и что украинцы "нуждаются в их помощи".

"Помойка Раша Тудэй показывает, что алкаш Царев якобы в Киевской области "освобождает". Этот бомж последние 8 лет бухал под забором где-то в Крыму, а сейчас вылез и пугает народ одним своим видом. Иди проспись, мразь", – подписал видео Гончаренко.

Он также объявил охоту на очередного орка.

Кто такой Олег Царев

Бывший политик, сепаратист. Восемь лет от прятался в Российской Федерации от следствия, проведенного Генеральной прокуратурой Украины по обвинению в государственной измене из-за коллаборационизма с Россией.

26 июня 2014 Олег Царев был избран "спикером парламента" Союза народных республик ЛДНР.

Но украинцам он запомнился своими познаниями в истории, особенно в вопросе Второй мировой войны. Но чтобы вспомнить Царева 8 лет назад, стоит посмотреть видео, опубликованное ниже.

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