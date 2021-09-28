СБУ задержала чиновника бронетанкового завода. Он нанес ущерб государству на 12 миллионов гривен

Мужчина находился в должности в течение 2014 года

Бывшего чиновника задержали при пересечении линии разграничения с временно оккупированной территорией на КПВВ "Станица Луганская"/Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины, которая недавно сообщила подозрение руководству "Партии Шария", задержала топ-чиновника Киевского бронетанкового завода, который разрушал украинскую оборонную сферу в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Киева.

Что известно

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Чиновник находился в должности в течение 2014 года и своими коррупционными действиями нанес государству ущерб. Во избежание наказания, мужчина сбежал на оккупированные территории ОРДЛО. Злоумышленник организовал противоправный механизм присвоения средств, выделенных на модернизацию военной техники.

Он зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в разных регионах Украины, в том числе в столице и Киевской области. Впоследствии на основании фиктивных договоров мужчина переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа. Расчеты осуществлялись либо по завышенным тарифам, либо и вообще за невыполненные работы. Таким образом происходил "вывод" бюджетных средств и обналичивание их с последующим присвоением участниками схемы.

Нанесенный ущерб

По предварительным оценкам следствия, в результате почти полугодовой противоправной деятельности должностного лица государству причинен ущерб в размере 12 млн грн.

Задержание чиновника

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Оперативники спецслужбы установили место нахождения злоумышленника и задержали его во время пересечения линии разграничения с временно оккупированной территории на КПВВ "Станица Луганская".

Объявление подозрения и дальнейшие действия

Бывшему чиновнику объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Мужчину доставили в Дарницкий районный суд для избрания ему меры пресечения. Сейчас продолжаются следственные действия для установления других причастных к схеме лиц.

Что известно о Киевском бронетанковом заводе

Киевский бронетанковый завод основан в 1935 году в Киеве. По информации "Википедии", предприятие осуществляет капитальный ремонт и модернизацию бронетанковой, инженерной и боевой техники РАО, агрегатов, в том числе двигателей, бронетанковой и инженерной техники, изготовление запасных частей для бронетанковой техники и товаров для народного потребления. Завод работает над выполнением военных заказов Национальной гвардии Украины, Вооруженных сил Украины, а также выполняет экспортные контракты с другими странами: Мьянма, Таиланд, ОАЭ, Казахстан, Судан, Нигерия, Чад.

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