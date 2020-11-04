СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА: может получить 12 лет (фото и видео)

Оперативники Службы безопасности Украины спецслужбы задержали на взятке главу Черниговской райгосадминистрации, который требовал 10 тысяч долларов у местного жителя.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оказалось, в такую сумму чиновник оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласования изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.

Оперативники задержали председателя РГА, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас идут обыски по месту работы и жительства фигуранта.

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В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного.

Глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко заявила, что был задержан глава Черниговской РГА Сергей Журман, сообщает svoboda.fm.

По словам Коваленко, представление на увольнение Журмана уже направили в Офис президента.

Эта взятка – далеко не самая крупная для глав РГА. Так, в Ровенской области задержали главу Рокитновской РГА, который получил от предпринимателя взятку в 110 тыс. долларов. При этом чиновник требовал почти в три раза больше.

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А в Киеве советник главы Дарницкой РГА попалась на получении взятки в 650 тыс. гривен.

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