СБУ задержала первого в истории Украины пирата (фото и видео)

Украинец сам сначала захватил огромный корабль, а потом военный арсенал охранной компании на другом судне

Задержанный украинский пират. Коллаж "Сегодня"

Служба безопасности задержала украинца, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп. Этот случай стал первым в истории Украины. Злоумышленника не удалось схватить в море, поскольку там нейтральные воды, но он попался правоохранителям на родине. Об этом сообщили в спецслужбе.

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Житель Николаевской области устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов. Однако вместо охраны он решил захватить судно, угрожая оружием капитану.

"Злоумышленник заявил команде, что он требует изменения курса судна и денежное вознаграждение в размере 500 тыс. долл. Начались переговоры с менеджерами компании-судовладельца, которые продолжались 4 дня. Представителям судоходной компании удалось уговорить пирата сдать оружие и разблокировать судно за 6 тыс. долл.", – говорится в сообщении.

Пирату заплатили выкуп

Когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз требовал 100 тыс. долл., иначе угрожал выбросить все оружие за борт.

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"Компания отказалась выплачивать выкуп. Злоумышленник успел выбросить часть оружия, а затем его остановили силой. Поскольку события происходили в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности (на нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного государства)", – рассказали в СБУ.

Пирату уже сообщено о подозрении. Коллаж "Сегодня"

Пирата удалось задержать уже в Украине. В ходе спецоперации сотрудников СБУ злоумышленника разоблачили в Николаеве. С момента приезда на родину он несколько раз менял паспорта и места жительства. Сейчас ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 446 УК Украины, то есть в пиратстве – это первый такой случай в истории Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2020 году одесские моряки отбили атаку пиратов, напавших на судно в Африке. Украинцы своими силами задержали и обезвредили злоумышленников.

А на днях Грузия освободила двух украинских яхтсменов.