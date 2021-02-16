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СБУ задержала в Одесской области террориста "ЛНР" (фото, видео)

16 февраля, 11:22

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемый участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений так называемой "ЛНР".

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Как рассказали в ведомстве, по данным следствия, уроженец Луганской области в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его "охрану".

В дальнейшем продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого "3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ" в качестве командира разведывательно-диверсионной группы.

Злоумышленник был задержан по прибытию на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач относительно украинских военных объектов.

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Ему уже сообщили о подозрении по статье "участие в террористической группе или террористической организации" и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее мы сообщали, что СБУ задержала разведчика "ЛНР".

Также напомним, СБУ объявила в розыск одного из главарей "ДНР".

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