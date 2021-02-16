СБУ задержала в Одесской области террориста "ЛНР" (фото, видео)

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений так называемой "ЛНР".
Как рассказали в ведомстве, по данным следствия, уроженец Луганской области в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его "охрану".
В дальнейшем продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого "3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ" в качестве командира разведывательно-диверсионной группы.
Злоумышленник был задержан по прибытию на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач относительно украинских военных объектов.
Ему уже сообщили о подозрении по статье "участие в террористической группе или террористической организации" и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее мы сообщали, что СБУ задержала разведчика "ЛНР".
Также напомним, СБУ объявила в розыск одного из главарей "ДНР".
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