СБУ ждут колоссальные сокращения: стали известны подробности

Сотрудникам старше 55 лет уже "настоятельно рекомендуют" уйти на пенсию

Реформа Службы безопасности Украины, которой президент Владимир Зеленский приказал заняться еще в сентябре 2019 года, предполагает сокращение ведомства и его частичную демилитаризацию.

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Об этом сообщает "РБК-Украина".

В частности, по словам замглавы комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Марьяны Безуглой, под сокращение может попасть до половины всего состава СБУ – если сейчас максимальный предусмотренный штат ведомства составляет 31 тыс. сотрудников, то после реформы их может остаться 15-20 тыс.

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"Это вопрос, в первую очередь, бюджета, потому что реформа предусматривает увеличение денежного обеспечения сотрудников СБУ", – заявила Безуглая.

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Она утверждает, что сокращать будут работников штабных структур, но не оперативников. К тому же, по информации бывшего замглавы СБУ Виктора Ягуна, под сокращение попадут работники старше 55 лет – им уже "настоятельно рекомендуют" воспользоваться правом выхода на пенсию.

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Кроме того, СБУ ждет частичная демилитаризация.

"Военными останутся только те подразделения, которые просто не могут быть невоенными – спецназ "Альфа" и военная контрразведка. Все, что может быть не военным, перейдет на спецзвания и станет гражданским", – сказала Безуглая.

Напомним, что 10 марта президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины", указав его как безотлагательный.

Кроме того, ранее начальник Центра международного сотрудничества СБУ Сергей Пунь рассказал об этапах реформирования ведомства.

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