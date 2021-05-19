Счет идет на часы. Кулеба назвал сроки эвакуации украинцев из сектора Газа

Украинцев скоро эвакуируют из сектора Газа. Коллаж "Сегодня"
В секторе Газа в настоящий момент находится около 1,6 тысячи украинцев, 127 из них изъявили желание вернуться на родину. Эвакуация может произойти в течение 48 часов. Вывозить украинцев будут через Египет.
Об этом на заседании правительства 19 мая сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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"Посольство уже составило списки, мы договорились о зеленом коридоре", – подчеркнул Кулеба.
Вместе с украинцами о желании эвакуироваться из сектора Газа заявили граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС, добавил министр.
Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военные во время боев в секторе Газа уничтожили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС.
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