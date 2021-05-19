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Счет идет на часы. Кулеба назвал сроки эвакуации украинцев из сектора Газа

19 мая, 15:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

Министр иностранных дел Украины рассказал, что наших граждан из сектора Газа будут вывозить через Египет

Украинцев скоро эвакуируют из сектора Газа. Коллаж "Сегодня"

Украинцев скоро эвакуируют из сектора Газа. Коллаж "Сегодня"

В секторе Газа в настоящий момент находится около 1,6 тысячи украинцев, 127 из них изъявили желание вернуться на родину. Эвакуация может произойти в течение 48 часов. Вывозить украинцев будут через Египет.

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Об этом на заседании правительства 19 мая сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Посольство уже составило списки, мы договорились о зеленом коридоре", – подчеркнул Кулеба.

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Вместе с украинцами о желании эвакуироваться из сектора Газа заявили граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС, добавил министр.

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Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военные во время боев в секторе Газа уничтожили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

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