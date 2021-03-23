Счет идет на дни. Скоро украинцев начнут прививать китайской вакциной

Первую партию вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech доставят в Украину 25 марта.
Об этом сообщили в компании-поставщике "Лекхим", передает suspilne.
Информацию о рейсе и точное время прибытия в компании сообщат позже.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что первая партия CoronaVac должна насчитывать 700 тысяч доз.
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Министерство здравоохранения зарегистрировало эту COVID-вакцину для экстренного использования 9 марта.
Напомним, в январе бразильский биотехнологический центр Институт Бутантан провел исследования, согласно которым общая эффективность вакцины CoronaVac оказалась 50,38%.
Позже в "Лекхиме" заявили, что испытания в Турции продемонстрировали значительно более высокий показатель – 83,5%. Кроме того, эта вакцина предупредила тяжелые формы течения заболевания и госпитализацию в 100% случаев.
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