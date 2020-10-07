Миллиардные обороты – за рассекреченным конвертцентром стояли бывшие госслужащие

Служба безопасности Украины обнаружила конвертационный центр, который за год "отмыл" более 15 миллиардов гривен.

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Услугами конвертцентра пользовались тысячи предприятий – и не только частные, но и государственные.

Как рассказали в СБУ, к организации центра причастны должностные лица коммерческих банков и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Фамилий – не называют. Не огласили пока и подозрений. Но в офисах и домах уже провели обыски – изъяли более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний и даже печати судов.

"Мы не можем объявить подозрение чиновникам сегодня, определенным, потому что у нас отсутствует материальный состав. Он появится тогда, когда нам позволят проводить проверки, мы их проведем, и вот эту сумму мы сможем обменять в качестве убытков и объявлять дальше подозрение", – заявил начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк.

Напомним, в Киевской области также разоблачили в этом году конвертцентр, который "отмыл" 330 млн гривен.

А в Днепре организатор конвертцентра во время бегства разбил 10 автомобилей – в машине злоумышленника обнаружили 2,1 млн гривен.

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