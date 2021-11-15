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Считает патриотов животными. Во Львове студент "похвастался" любовью к СССР (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
15 ноября, 15:49
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Он пожаловался, что ему сложно жить во Львове со своими убеждениями, ведь он "ультралевый русофил"
Во Львове студент заявил, что считает себя русофилом, а украинских патриотов - животными.
Во Львове студент заявил, что считает себя русофилом, а украинских патриотов - животными. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове обнаружили студента, который считает себя русофилом и антинационалистом. У него дома висят флаги Советского союза и он решил, что выглядит "круто", оскорбляя украинских патриотов.

Об этом написали в Telegram-канале "Катарсис".

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В одной из соцсетей парень регулярно публикует провокативные ролики. Там он, в частности, показал флаг Эстонской ССР и опубликовал видео с марша ко Дню защитника, назвав патриотов "животными".

"Новый сезон передачи "В мире животных "подъехал", – подписал он ролик.

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Не просто жить

Студент в своих роликах жалуется, что ему не просто жить во Львове, поскольку он "ультралевый, русофил, а также считает войну на востоке Украины бессмысленной. Также подросток опубликовал провокационный ролик на пропагандистскую песню "Вставай Донбасс".

Правда, ролики ему пришлось удалить. Также его страница в инстаграм, на которую публиковали ссылку в соцсетях, уже недоступна. Парень учится в "Львовской политехнике" по специальности архитектура.

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Ранее мы писали:

  • В Киеве в четверг, 4 ноября, на Майдане Незалежности заметили два портрета Иосифа Сталина с красным флагом СССР.
  • Онлайн-магазин "Ну шо?" выпустил праздничные товары ко Дню защитника и защитниц Украины с "совковой" надписью и возмутил этим Сеть.

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