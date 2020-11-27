SCM – 20 лет: официальная зарплата и всесторонняя поддержка – на каких условиях в компании трудятся 160 тысяч работников

Зарплата – вовремя, и путевки на отдых. Это – не ностальгия по советским временам. Так работают десятки тысяч человек. Если работодатель – ответственный. Уже 20 лет компании группы SCM нанимают людей только на таких условиях.

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Речь идет о 160 000 работниках по всей стране. Корреспондент "Сегодня" Анастасия Катаева отправилась искать именно такую ​​работу, в Днепропетровской области.

"Если бы я сейчас искала работу, то только такую, чтобы оформили официально. Чтобы была белая зарплата и чтобы я знала, что будут выходные и отпуск. Но это еще не все плюсы законного труда", – говорит корреспондент "Сегодня" Анастасия Катаева.

Что еще предлагают работодатели, которые работают "по-белому"? "Сегодня" изучили подробно этот вопрос.

Видео: Сегодня

Анастасия Катаева выбрала работу на шахте. Думаете, рудник – только для мужчин? Ошибаетесь! Есть и женские профессии. В основном, именно дамы решают, в какую сторону шахтерам дальше копать в поисках угля.

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И они работают на глубине. Геологами. Анастасии выдают теплую спецодежду. Волосы прикрывают платком. Сверху – каска! Обязательно.

Журналистка "Сегодня" проходит инструктаж. У нее имеется самоспасатель. Такой есть у каждого, кто спускается под землю.

В клети, то есть – в лифте, вниз ехать несколько минут.

"Мы спустились на 235 метров под землю. Представьте себе – это примерно 80-этажный небоскреб. От таких цифр только в голове немного кружится", – признается корреспондент Анастасия Катаева.

Бригадир машинистов электровоза Евгений Голубь – привык, и не боится. Говорит: оборудование – надежное, потому что новое.

"Преимущество его от старого в том, что электровоз намного безопаснее, здесь компьютер ограничивает скорость", – говорит Евгений Голубь.

18 лет назад Евгений пришел на шахту. Она еще была государственной. Вверх карьера пошла, когда рудник стала частным.

"Компания меня отправила на курсы повышения квалификации, это все было бесплатно. Стал бригадиром. Теперь в моем подчинении 89 человек", – рассказывает бригадир машинистов электровозов подземных ДТЭК ШУ "Павлоградское" Евгений Голубь.

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Константин Кардонец работал в ДТЭК в Донецкой области. Вместе с семьей сменил область, но – не компанию.

"В 2018 году по семейным обстоятельствам мы с женой переехали в город Терновка, она у меня отсюда, это ее родной город", – рассказывает Константин Кардонец.

Где жить и в какой садик отдать детей – советовали коллеги.

"Коллеги, знакомые подсказали, куда лучше обращаться. Какие необходимы документы, какой район выбрать",- говорит Константин.

А еще – Константина и его жену компания застраховала. В частные больницы ходят бесплатно.

"Покрывают все вопросы – от вызова неотложной помощи до выдачи лекарств. По телефону набирается оператор службы и дальше они уже сами договариваются – в какой аптеке лекарства, к какому врачу на прием надо", – рассказывает горный мастер службы по перспективному развитию и анкерного крепления ДТЭК ШУ "Павлоградское" Константин Кардонец.

Таким образом, "Сегодня" убедились, что на такой работе можно сделать карьеру, получить спецодежду, медстраховку и безопасное оборудование.

"А что с деньгами?" – спрашивают "Сегодня" в столовой шахтоуправления. "Зарплата – достойная. Самое главное в наше время – стабильная", – говорит один из горняков. "Два раза в месяц. Зарплата и аванс. У нас даже есть два отпуска оплачиваемых, путевки льготные детям", – добавляет другой шахтер. "И что там говорить, только шахтерский труд в нашем городе и оплачивается!" – говорит еще один работник шахты.

Ранее "Сегодня" писали о том, что компании группы SCM не только вовремя и до копейки платят все налоги, но и помогают развиваться городам, в которых находятся.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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