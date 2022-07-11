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SCM Ахметова выходит из медийного бизнеса

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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11 июля, 17:28
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Рассказываем, что сказал журналистам на прощание украинский бизнесмен
Ахметов решил выйти из медийного бизнеса
Ахметов решил выйти из медийного бизнеса / Фото: scm.com.ua, Коллаж: Сегодня

Бизнесмен Ринат Ахметов принял решение о выходе SCM из медийного бизнеса.

Об этом говорится в заявлении бизнесмена.

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"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", – сообщил владелец SCM.

Такое решение продиктовано вступлением в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определённый законом для продажи медиа активов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях", – говорится в заявлении.

"За более чем 20 лет, начиная с 2000-го года, мы вместе с журналистами создали медиахолдинг, основанный на принципах свободы слова, правды и профессионализма, состоящий из 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ и современной производственной медийной экосистемы. Общий объём инвестиций, вложенных в этот медиахолдинг, превысил 1,5 млрд долларов", – говорится в заявлении.

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Ринат Ахметов поблагодарил журналистов за общий труд и общие успехи.

"Самая большая инвестиция – это вклад каждого из 4 000 журналистов и сотрудников нашей медийной команды. Благодаря вашей работе каналы "Украина" и "Украина 24" стали лидерами в Украине по зрительской аудитории, а каналы группы "Футбол" собирали миллионы болельщиков перед экранами. Поэтому мне тяжело принимать решение о выходе из медийного бизнеса".

"Я хочу поблагодарить каждого за наш общий труд и за наш общих успех. И, конечно, особая благодарность каждому нашему зрителю и читателю. Спасибо вам за вашу любовь, за вашу лояльность. Мы всегда работали только для вас!", – заявил Ринат Ахметов.

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"Сегодня" ранее писали, сколько предприятий SCM разрушили российские оккупанты. Также мы писали, как Ринат Ахметов назвал полномасштабную войну РФ против Украины.

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