Сдаст все планы Кремля! Василевская-Смаглюк намекнула, что Медведчука нельзя отдавать РФ

Депутат призвала не допустить участия кума Путина в обмене пленными

Василевская-Смаглюк убеждена, что Медведука нельзя выдавать России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Кум Путина и бывший депутат Виктор Медведчук не должен быть передан России в ходе обмена пленными. Оставаясь в Украине, он может выдать много важной информации о политических процессах в Украине, на которые влияли с Кремля.

Об этом ведущим Людмиле Добровольской и Василию Пехньо в эфире "Украина 24" рассказала Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Она отметила, что как журналист-расследователь в 2015-16 годах как раз и освещала тему трубопровода "Прикарпатзападтранс". А также и угля с происхождением из так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"И я хорошо помню, как все эти прекрасные люди, в том числе и Медведчук, опровергали эту информацию. И несмотря на то, что Служба безопасности часть записи обнародовала, полгода и даже позднее все это еще опровергалось", – сказала Василевская-Смаглюк.

Она также напомнила об инсценированных Порошенко митингах, когда он ходил на допросы.

"И все эти заявления никаким образом не снимают вину с Виктора Медведчука, но они подтверждают участие бывшего президента Петра Порошенко", – добавила нардеп.

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Медведчук должен остаться в Украине

Василевская-Смаглюк настаивает на том, что Медведчука нельзя обменивать, ведь он может владеть важной информацией о России.

"Что касается ценности Медведчука, мы уже увидели заявления оккупантов, россиян, что Медведчвк им не очень-то нужен, как обменный фонд. Я считаю, что Виктор Медведчук – носитель очень интересной информации, касающейся российской стороны и участия во всех подрывных действиях, которые влияли на украинские политические процессы", – сказала она.

Также нардеп отметила, что как бывший глава временной следственной комиссии ВР по телеканалам, которые контролировал Виктор Медведчук, понимает, что все эти вещи очень сильно связаны как раз с интересами Кремля в Украине.

"Я считаю, что это первая доза информации. Все остальное мы получим со временем", – добавила Василевская-Смаглюк.

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