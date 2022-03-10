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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Сдать оккупанта через чатбот: пограничники рассказали о новом способе помощи ВСУ

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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10 марта, 14:45
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Каждый украинец теперь может подсказать нашей армии местонахождение российских захватчиков
"Сдать" оккупантов ВСУ можно через чат-бот
"Сдать" оккупантов ВСУ можно через чат-бот / Фото: Коллаж: Сегодня

Сообщить ВСУ о местонахождении вражеских войск и их техники теперь может каждый украинец через чатбот "єВорог". Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Теперь можно снимать оккупантов на фото и видео и отправлять кадры в Telegram-чат.

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"Каждый из вас может помочь нашей армии найти местонахождения российских войск в Украине. Фотографируйте и снимайте на видео оккупантов и их технику и отправляйте кадры в чатбот со смартфона", — говорится в сообщении.

Чтобы отправить данные в чатбот, нужно:

  • Нажать "Авторизироваться" и подтвердить личность через приложение "Дія". Это нужно, чтобы собирать более качественную информацию и чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео;
  • Выбрать, что именно вы видели — технику или оккупантов;
  • Отправить фото- или видеоподтверждение;
  • Выбрать область и указать геолокацию, на которой заметили врага;
  • Описать подробности того, что увидели.

После проверки данные будут отправлены в ВСУ.

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"Благодаря вашим фото и видео, наша армия сможет видеть перемещение врага в реальном времени и обезвредить его", — говорится в сообщении.

Подробности можно посмотреть в видеоинструкции.

Война в Украине 10 марта

Под Броварами ВСУ подбили первый и последний танк, после чего уничтожили всю колонну российской техники.

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Утром был обстрелян Северодонецк.

По состоянию на 10 марта орки потеряли уже 12 000 личного состава.

Украинские города продолжают обороняться от российских захватчиков. Самая трудная ситуация остается в Харьковской, Сумской областях, а также на юге страны.

Под Броварами 10 марта воины ВСУ ликвидировали командира танкового полка российской оккупационной армии полковника Андрея Захарова.

На войну с Украиной Россия уже бросает частные охранные фирмы — об этом рассказал частный охранник из РФ, который попал в плен к украинским силовикам.

С начала войны из-за границы домой вернулись 215 тысяч украинцев. Преимущественно – мужчины, это где-то 80%.

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