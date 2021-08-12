Сделали более 7 млн прививок. Как продвигаются темпы вакцинации в Украине

С начала прививочной кампании более 2,5 млн украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса. Появились новые данные Минздрава

В Украине продолжается вакцинация против коронавируса. Коллаж "Сегодня"

В Украине с начала кампании вакцинации сделали более 7 млн прививок от COVID-19. Вчера, 11 августа, прививку получили 162 049 украинцев.

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Об этом сообщили в Минздраве.

В среду первую дозу получили 103 345 человек, полностью иммунизированы – 58 704. В течение суток работали 974 мобильные бригады, 2812 пунктов прививки и 327 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании вакцинировали 4 427 898 украинцев, из них две дозы получили 2 580 552 человека. Всего медики провели 7 008 448 прививок.

Вакцинация в Украине. Источник: Минздрав

Как поощряют людей к вакцинации?

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В Украине вводят "плюшки" для людей, которые получат прививку от коронавируса:

вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";

в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

Напомним, в Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna.

Также сообщалось, что в Украине семейные врачи могут получить дополнительное вознаграждение (в том числе денежное) в случае высокого охвата вакцинацией его пациентов.