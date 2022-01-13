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Сделали в Днепре. Украинский спутник запустили в США – как это было (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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13 января, 19:17
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Данными, которые будут поступать со спутника, смогут воспользоваться ученые и разведка
"СИЧ-2-30" предназначен для дистанционного зондирования Земли / Коллаж "Сегодня"
"СИЧ-2-30" предназначен для дистанционного зондирования Земли / Коллаж "Сегодня"

13 января в США с космодрома на мысе Канаверал во Флориде запустили в космос украинский спутник "СИЧ-2-30". Произошло это в 17:15 по киевскому времени.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Детали

Украинский спутник запустили в рамках миссии Transporter 3. На орбиту его выведет многоразовая ракета-носитель Falcon 9.

В целом миссия Transporter 3 доставить в космос порядка 100 аппаратов. Украинский спутник должен отсоединится от разгонного блока через 01:23:02 после старта.

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Для чего предназначен спутник

"СИЧ-2-30" предназначен для дистанционного зондирования Земли, то есть для фотосъемки поверхности. Разрешение его камер позволит различить каждый дом.

Захват составляет 46,6 км, а это достаточно важно для точного составления карт. Масса спутника около 200 кг.

Данными, которые будут поступать со спутника, смогут воспользоваться ученые и разведка.

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Где изготовили спутник

Спутник "СИЧ-2-30" изготовили в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины. В декабре его отправили в США, чтобы подготовить к запуску.

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