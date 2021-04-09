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Сегодня без дождя: синоптики порадовали прогнозом погоды на 9 апреля (карта)

9 апреля, 07:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Во всех областях будет переменная облачность

В Украине сегодня, 9 апреля, будет переменная облачность и без осадков. При этом на улице еще будет прохладно.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу будет небольшой ветер – 5-10 м/с.

Температура воздуха во всех областях составит 8-10 градусов тепла, немного теплее будет только на юге страны, там температура поднимется до 9-12 градусов.

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В Киеве в пятницу также будет сухо, температура 9-11 градусов.

Напомним, новости "Сегодня" писали, что в Карпатах ударил мороз, а горы замело снегом.

Кроме того, сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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погода синоптики прогноз погоды весна Укргидрометцентр погода в Украине
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