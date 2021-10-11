Дубль два. Сегодня избирают меру пресечения Труханову (онлайн)

Еще 6 октября ему сообщили о подозрении и еще трем чиновникам Одесского горсовета

Труханову ранее вручили подозрение / Фото: Коллаж: Сегодня

11 октября городскому голове Одессы Геннадию Труханову выберут меру пресечения. Сегодня пройдет уже второе заседание в ВАКС, начало – в 9:00.

8:40: прокурор по делу Геннадия Труханова пришел в суд.

Реклама

"Мы ожидаем, что суд примет предложение прокуратуры об обоснованности подозрения и действительно необходимости обеспечить город Одесса от дальнейшего воздействия, в том числе и Труханова", – говорит он.

В пятницу судьи перенесли заседание на сегодня, так как за десять часов так и не смогли предъявление обвинения.

Также мэр Одессы во время перерыва в суде рассказал свою версию возникновения уголовного дела против него. Он заявил, что суммы залога в 120 млн грн, на которой настаивает обвинение, у него нет.

Кроме того, Труханов сообщил информацию, что в свое время Михаил Саакашвили говорил с руководством НАБУ о необходимости его преследования.

Реклама

Детали происшествия

6 октября о подозрении сообщено городскому голове Одессы и еще трем чиновникам Одесского горсовета в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы.

Следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные – соучастники совершения других преступлений.

Реклама

В чем обвиняют чиновников

Участники преступной организации в сговоре разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной громады Одессы (далее – ОТГ) для ее дальнейшей передачи под застройку.

В результате за период с 2016 по 2019 года ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. На данный момент следственные действия продолжаются.

Читайте также: