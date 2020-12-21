Сегодня начинают выплачивать карантинные 8000 гривен

Бизнес готовится к локдауну и активно обращается за материальной помощью

Бизнес продолжает подавать заявки на получение 8000 гривен, и за неделю уже набежало 300 тысяч обращений. С сегодняшнего дня начинаются и выплаты.

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Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает ОПУ.

Глава государства отметил, что госучреждения работают достаточно медленно, а ведь 710 тысячам предпринимателей нужно успеть получить выплаты до 8 января.

"Это один из приоритетов для правительства", – сказал президент.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что прием заявлений о получении 8000 грн продолжается до 31 декабря, а уже с сегодняшнего дня начинаются выплаты карантинной помощи людям.

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"В Пенсионный фонд уже передали средства по 280 тысячам заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям", – сказал глава правительства.

Ежедневно от ФЛП поступает 40-50 тыс. заявок, говорит вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

А министр финансов Сергей Марченко добавил, что выплаты по максимуму будут осуществлять до Нового года.

Как сообщали новости "Сегодня", выплаты по 8000 грн – это не единственная "плюшка" для предпринимателей. Верховная Рада также приняла закон о прощении долгов и о налоговых каникулах.

Смотрите видео, как оформить карантинную помощь:

Видео: Минцифры

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