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Сегодня наш день радости – Яценюк вспомнил, как Украина шла к кандидатству в ЕС

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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24 июня, 12:54
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Но это не финал, а продолжение тяжелой работы, которую должна вести власть, подчеркнул экс-премьер
Арсений Яценюк назвал историческим предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС
Арсений Яценюк назвал историческим предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС / Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy, Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава КБФ Арсений Яценюк назвал историческим решение Европейского Совета открыть двери Европейского Союза для Украины и предоставить нам статус кандидата. Украина неизбежно станет членом ЕС и с такой же неизбежностью – членом НАТО, уверен он.

Кандидатство Украины на членство в ЕС – это не финал, а продолжение тяжелой работы, которую должна делать власть, каждый чиновник и каждый политик, чтобы быть достойными сегодняшнего подвига наших людей, – подчеркнул Арсений Яценюк в Facebook.

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"Вспоминаю сегодня ноябрь 2013 года, когда начался Евромайдан… Вспоминаю февраль 2014 года, когда люди победили московский режим Януковича… Вспоминаю 21 марта 2014 года, когда мы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, несмотря на все сомнения и страхи наших и европейских бюрократов… Вспоминаю переломное решение о безвизе, принятое в мае 2017 года после большой работы по выполнению всех необходимых условий…" – написал он.

Экс-премьер также вспомнил, как проходила подготовка – "тысячи совещаний, поручений, дискуссий", а также "активистов, дипломатов, чиновников, политиков, экспертов – всех, кто верил и продвигал нашу общую идею и мечту".

Он подчеркнул, что сегодня – день радости и в то же время – большой горечи из-за того, какую страшную цену платит Украина за желание быть свободным, самостоятельным европейским государством. И это наша победа, отметил Яценюк.

Он поблагодарил украинский народ, "поскольку сегодняшнее решение саммита ЕС – это его большая заслуга".

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Также экс-премьер поблагодарил наших воинов, "поскольку это они завоевали это решение".

"Благодарю всех, кто ежедневно утверждает самое важное: Украина есть. Украина будет. Украина – это большое государство, которое неизбежно станет членом Европейского Союза и с такой же неизбежностью – членом НАТО", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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