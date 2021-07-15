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Сегодня Рада рассмотрит отставку Авакова

15 июля 2021 9:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне комитет по вопросам правоохранительной деятельности предложил депутатам самим решить судьбу министра

Депутаты не против отставки главы МВД

Депутаты не против отставки главы МВД / Фото: Сегодня

Верховная Рада на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос увольнения Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. После этого депутаты возьмутся за законопроекты, которых на сегодня в повестке очень много.

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Депутаты сначала заслушают главу МВД, а потом примут решение – поддержать его заявление об отставке, или нет. Накануне комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности предложил Раде самой определиться с этим вопросом.

Также депутаты сегодня среди прочего рассмотрят:

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  • Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы;
  • проект постановления о проведении торжественного заседания ВР по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины;
  • законопроект №2713-д о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей;
  • законопроект №3477 о стимулировании развития отрасли электрического транспорта в Украине;
  • законопроект №5122 о запрете продажи лекарственных средств детям;
  • законопроект №4113 об усилении социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;
  • законопроект №2553 о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

Напомним, сегодня Верховная Рада проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит 13 вопросов – большинство из них экологические законопроекты.

Все подробности в спецтеме Отставка Авакова: все подробности

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