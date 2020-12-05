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Сегодня уже не действует карантин выходного дня – Степанов

5 декабря, 11:12

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Министр заявил, что карантин выходного дня дал результат

Сегодня уже не действует карантин выходного дня. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 5 декабря.

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По его словам, также по стране действуют ограничения "оранжевой зоны".

"Главное правило – носить маски, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки антисептиком", – напомнил министр.

Также Степанов заявил, что карантин выходного дня дал результат. Уже четвертый день подряд заболеваемость меньше, чем неделей ранее, отметил глава Минздрава.

Напомним, в Украине, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, около 80% тестов на коронавирус проводят государственные лаборатории бесплатно.

Карантин выходного дня отменили, а это значит, что уже завтра, в субботу, можно отправляться в ТРЦ, музеи, кино, рестораны и театры. Тем более, если придерживаться правил дистанцирования и масочного режима, посещение развлекательных мест будет и приятным, и безопасным. Где же проведут украинцы ближайшие выходные – в новом сюжете телеканала "Украина".

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Украина коронавирус Максим Степанов карантин выходного дня
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