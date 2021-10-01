Сегодня в Украине начался осенний призыв: кто получит отсрочку

Осенний призыв будет проходить до 21 декабря

Не подлежат призыву те украинцы мужского пола, которые учатся / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 1 октября, в Украине начался осенний призыв в ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Он будет проходить до декабря.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Первые призовники

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Первые отправки в войска планируется начать 5 октября, а завершится призыв 21 декабря. Призовут на службу 13 575 человек:

в ряды Вооруженных Сил – 6500 человек;

в Национальную гвардию – 4775 человек;

в Государственную пограничную службу – 1700 человек;

в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек.

Кого призывают на службу

На срочную военную службу призывают украинцев мужского пола, которым уже исполнилось 18 лет или тех, кто не старше 27 лет, а также украинцев, которые не имеют отсрочки от призыва.

Кого не заберут в армию

Не подлежат призыву те украинцы мужского пола, которые учатся:

в учреждениях общего среднего образования III степени и профессиональной (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

в учреждениях профессионального перед высшими образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврской) уровня высшего образования по программам многоступенчатой ​​системы образования;

в учреждениях профессионального перед высшими и / или высшего образования по дневной форме обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

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Кроме того, отсрочку от призыва мужчины могут получить по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

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