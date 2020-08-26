Секретарь СНБО: Мы наблюдаем за первой мировой биологической войной

В мире появились новые угрозы, которые опаснее ядерного оружия, считает Данилов

В современном мире кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

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"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", - сказал он в ходе встречи с послами Швеции и Финляндии в Украине Тобиасом Тибергом и Пяйви Лайне.

При этом секретарь СНБО подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

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Ранее Алексей Данилов заявил, что причиной вспышки нового коронавируса могла стать утечка из закрытой лаборатории в китайском Ухане.

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"Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Считаем, что именно оттуда произошла утечка", – сказал Данилов.

При этом Данилов отметил, что китайские власти предпринимали мощные меры по локализации вируса.

Также сообщалось, что Немцев предупредили об угрозе биологических терактов.

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