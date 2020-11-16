Секреты маркетолога: где супермаркеты "прячут" дешевые товары

Эксперты рассказали о том, какие уловки ждут на покупателей в магазинах, и как этому противостоять

Пошли за хлебом – а скупили полмагазина. Знакомая ситуация? А все потому, что на вас охотятся маркетологи. "Сегодня" расскажут о ловушках, подстерегающих покупателей в магазинах.

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Когда вы заходите в магазин, сразу на входе видите тележки. А дальше – стеллажи с овощами и фруктами. Такое расположение – неслучайно, говорит эксперт.

"Психологически, когда ты добавил в корзинку немного полезного, после этого можешь дать себя индульгенцию – добавить что-нибудь вредное. Чипсы, пиво либо какую-нибудь другую вредную еду", – говорит эксперт по маркетингу Александр Канцлер.

А пустую тележку – хочется наполнить. Поэтому надо пройтись магазином.

"Отделы с хлебом, молоком и колбасой находятся в разных зонах супермаркета, чтоб между ними вы тоже ходили и тоже что-то покупали", – раскрывает секрет эксперт.

Видео: Сегодня

На полках же, на уровне вашего роста, всегда будут лежать дорогие продукты.

"Если мы чуть-чуть опустим глаза вниз, то увидим, что здесь расположены продукты по цене значительно дешевле", – подчеркивает Александр Канцлер.

А чтобы заставить вас купить больше, в магазинах регулярно меняют товары местами. И используют различные акции.

"Предположим, чай, внутри которого еще ложечка. Или банки пива, к которым примотаны орешки. Мы психологически понимаем, что мы получаем какой-то бонус. И может быть нам не нужен этот чай. Но поскольку мы хотим получить этот бонус бесплатно, мы, разумеется, покупаем этот продукт", – объясняет эксперт.

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В Интернете же знают о нас еще больше. Поэтому и манипулировать – легче.

"Очень часто, когда человек что-то ищет, это попадает в его интересы, и потом показывают что-то подобное тому, что ты искал. Так же рекламодатели знают, когда человеку что-то нужно. Если человек голоден, то, скорее всего, в два часа он будет заказывать пиццу себе в офис", – говорит таргетолог Никита Наконечный.

Психологи называют такое влияние нейромаркетингом. Когда реклама использует наши слабости.

"Общая идея накапливать, общая идея что-то получить – это вопрос о том, что, когда у меня что-то добавляется, я чувствую себя более защищенным", – говорит психолог Ирина Яворская.

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Чтобы противостоять этому, психолог советует четко понимать, зачем вы идете в магазин и сколько денег можете потратить. А когда видите акцию – взять паузу и отложить покупку.

"Любая отсрочка во времени, когда на вас, особенно, давят, "давайте, только сейчас", любая возможность не включится здесь и сейчас эмоционально, сделать это немножко позже, позволяет нам воздержатся от любого воздействия", – объясняет Ирина Яворская.

Ранее мы рассказывали о том, как, маркетологи используют псевдолотереи как способ заманить покупателей.

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Также мы писали о пяти приемах рекламы, которые заставляют нас покупать.

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