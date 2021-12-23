Секреты от полярника и путешественника: как согреться, когда на улице -15 градусов (видео)

Кто-то спасается теплым чаем, а кто-то — многослойной одеждой

Не замерзнуть, когда на улице минус 10-15, это сейчас задача для каждого украинца. Особенно, когда долго ждешь транспорт на остановке или, скажем, торгуешь целый день на рынке. Журналистам, кстати, тоже иногда приходится часами работать на морозе, ожидая комментария или снимая последствия масштабного ДТП. Что уж говорить о наших военных на Донбассе. Как не замерзнуть? Секреты обогрева — недорого и эффективно — у полярников и путешественников узнала корреспондентка "Сегодня" Ксения Барвиненко.

Как согреться — узнаем у экспертов и обычных людей

Теплый чай на зимней прогулке или теплый плед и не ходить на улицу до весны? Как не замерзнуть зимой, когда и морозец щиплет и ветер холода прибавляет? Узнавать рецепты тепла мы отправились к профессионалам — путешественнику-экстремалу и полярнику. Но сначала — узнаем, как украинцы спасаются в мороз. У каждого разные методы.

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"Лучший способ — это подштанники".

"Шуба и шерстяное платье. Вот и все, весь набор".

Киевлянин Вилан за технологичность. Правда, это не всегда помогает.

"Обувь теплая, здесь технология Thinsulate. Я ее уже относил достаточно и она умерла. Ей достаточно лет, таких морозов не было долго", — рассказывает житель Киева Вилан.

В Украине еще не так холодно

Да что украинские морозы? Заснеженные вершины Азии — вот где проверка холодом.

"Одежда должна быть многослойной, если идете на Эверест — 5-6 слоев", — говорит путешественник-экстремал.

Или Антарктика, где работают украинские полярники. Там — минимум четыре слоя одежды.

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"Первый дышащий слой, который отводит влагу, затем второй слой, который тоже отводит влагу, идем дальше, на мне — флисовая кофта. Это специальный материал, так называемый третий слой. Надо еще жилетка, и потом уже внешняя одежда. Она дышащая, фактически вся наша влага выходит на улицу", — рассказывает заместитель директора Национального антарктического научного центра Вячеслав Марченко.

Лайфхак, который поможет согреть ноги

В городе все проще — хватит и трех слоев — термобелье, теплый свитер и верхняя одежда. А еще обязательно шапка, сладкий чай и табу на украшения — любой металл быстро охлаждается и тянет тепло из тела. Но это говорят эксперты, если двигаться. А как долго стоять? Журналисты такие ситуации знают хорошо.

"Лайфхак для журналистов по поводу ног. Есть замечательное изобретение — химические стельки. Открываете, растираете в руках, чтобы возбудить реакцию и всовываете вместо стелек", — говорит путешественник, экстремал Виталий Зорин.

Но прежде чем советовать коллегам чудо-стельки — проверяем на себе. На улице -10 и хороший ветер. Мы намеренно в осенней обуви, чтобы ускорить наш эксперимент. Уже через 10 минут на морозе чувствуем — ноги холодеют. Засовываем в обувь стельки. Несколько минут и начинаем чувствовать тепло.

Стелек хватит минут на 40. Да и ходить в них не слишком удобно. Так что это временное решение. Полноценно согреться можно в специальном пункте. В некоторых можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а в некоторых — даже переночевать. Всего в столице 32 пункта обогрева. И полезны они не только для бездомных. В один из таких, к слову, полиция вчера доставила замерзшего иностранца.

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Прогноз погоды на сегодня

В четверг, 23 декабря, в Украине будет сухая погода. Однако, прогнозируют мороз и переменную облачность. Ветер — западный, 5-10 м / с.

На западе ожидается 2-6 градусов ниже нуля. На востоке прогнозируют от -7 до -10 градусов. В северных регионах — 4-10 градусов мороза. На юге будет от -2 до -7 градусов. В Киеве осадков не прогнозируют, 7-9 градусов ниже нуля, а в Симферополе тоже будет сухо — от -3 до -5 градусов.

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